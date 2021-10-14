20 советов для тех, кому не спится: про аудиоподкасты, спорт за 3 часа до сна и медитацию «от 9 до 0»

1. Составьте и соблюдайте график сна даже в выходные дни. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день. Днем можете вздремнуть не более 10 минут.

2. Не пользуйтесь кроватью в дневное время, чтобы смотреть телевизор, разговаривать по телефону или читать.

3. Не употребляйте вечером кофе, никотин, алкоголь, тяжелую пищу.

4. Старайтесь за 3-4 часа до сна – но не позднее, чем за 2 часа до сна – заниматься физической нагрузкой (бег, силовые упражнения).

5. Не занимайтесь физической нагрузкой в конце дня перед сном ( минимум за 2 часа до предполагаемого времени отхода ко сну).

6. Исключите за час до сна все гаджеты (смартфон, компьютер, телевизор), не смотрите за час до сна любой видеоконтент. Замените чтением на бумажном носителе, при необходимости прочитать электронный текст – распечатайте его.

7. Готовясь ко сну, выключите свет, в спальне должно быть тихо, температура должна быть комфортной и относительно прохладной. Если вам жарко, вытяните ноги из-под одеяла или направьте вентилятор прямо на кровать. Надевайте маску для сна, используйте беруши при необходимости.