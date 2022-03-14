Министр финансов — о возможности дефолта: у России есть средства для выплат по госдолгу

Антон Силуанов Министр финансов России — о средствах на выплаты госдолга, цитата по РИА «Новости»: Заявления о том, что России не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований. Мы готовы также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах.

Напомним, в минувшее воскресенье, 13 марта, Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину всех золотовалютных резервов России. «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — рассказал он.

По словам министра финансов, в условиях санкций Россия будет выплачивать госдолг в рублях — до тех пор, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. «Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых», — отметил он.

Одновременно с этим Силуанов заявил, что Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов. «Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров, необходимых товаров, для обеспечения расчетов. Ресурсов в бюджете у нас достаточно. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе», — резюмировал он.