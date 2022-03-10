Правительство запретило вывоз более 200 наименований товаров из России

В перечень входят те товары, которые ранее ввезли в Россию из-за рубежа. Такое решение принято для «обеспечения стабильности на российском рынке».

В список запрещенных к вывозу вошли: технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудования, а также транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура.

В пресс-службе правительства уточнили, что в перечень также попали «железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели».

Вывозить данные товары можно только в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Разрешение на транспортировку товаров будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.

Отмечается, что эта мера не распространяется на товары, перевозимые для личного пользования.

Напомним, в России могут национализировать иностранные компании, которые ушли из страны на фоне введенных санкций. Уже сейчас список претендентов составляет порядка 60 наименований — от сети ресторанов быстрого питания McDonald's до производителя автомобилей Porsche. Рассказываем все, что известно о национализации на сегодняшний день.