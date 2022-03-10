Россия хочет национализировать Apple, «Макдоналдс», «ИКЕА» и другие компании. Что об этом известно?

На приостановку работы международных компаний в России уже начали отвечать отечественные. Один из ведущих производителей мяса в России АПХ «Мираторг» уже заявил о планах расширить сеть собственных бургерных «Стейк&Бургер», которая на сегодняшний день насчитывает 26 ресторанов в шести регионах страны.

«Компания планирует запустить четыре новые точки в марте, одну — в апреле и две — в мае. Всего до конца года откроется 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске. Это будут как бургерные при фирменных магазинах, так и новые точки там, где нет магазина, но мы нужны клиенту. До конца года сеть «Стейк&Бургер» будет включать 41 ресторан и продолжит развитие, что позволит диверсифицировать бизнес-процессы и обеспечить потребительский спрос на востребованный формат питания», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы «Мираторга».

«Принципиальный и жесткий» ответ на «дебильные ограничения» США и Евросоюза и «великий исход» зарубежного бизнеса также пообещал дать и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. А еще передал привет «Макдоналдсу». «Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. […] Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», — написал он в своем посте во ВКонтакте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также не видит причин в панике на фоне ухода международных компаний — потому что на месте McDonalds уже «завтра» появятся кафе «У дяди Вани». «McDonalds — 100% российское сырье. Заявили, что закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonalds, а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены: вот такой подход», — заявил он в стенах федерального парламента.