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Россия хочет национализировать Apple, «Макдоналдс», «ИКЕА» и другие компании. Что об этом известно?

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В России могут национализировать иностранные компании, которые ушли из страны на фоне введенных санкций. Уже сейчас список претендентов составляет порядка 60 наименований — от сети ресторанов быстрого питания McDonald's до производителя автомобилей Porsche. Рассказываем все, что известно о национализации на сегодняшний день.

Pavel Shlykov / Shutterstock.com

Как пишут «Известия» со ссылкой на первого зампредседателя правительства России Андрея Белоусова, на сегодняшний день предлагается три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнерами:

  1. Компания продолжает полноценную работу в России. В полном объеме обеспечивается поставка сырья, материалов и необходимых для производственного процесса комплектующих. Выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками.
  2. Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров. Впоследствии они смогут вернуться на рынок страны.
  3. Компания полностью прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников.

Как отметили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли, все три варианта нацелены на то, чтобы «не допустить остановки работы производственных площадок в России». К последнему в правительстве относятся «как к фактически умышленному банкротству».

Компании, которые уходят с российского рынка, могут национализировать. Как отметил первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин, «раз уж в инфраструктуру этих предприятий вложено много наших средств — должен рассматриваться вопрос об их национализации».

Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com

Однако решение может быть принято не скоро. «Международные бренды, остановившие деятельность, планируют понаблюдать за ситуацией на отрезке в 1–3 месяца и далее принимать окончательные решения относительно российских активов и персонала. Решения будут приниматься, исходя из политической конъюнктуры, так как пока предугадать развитие событий крайне сложно», — отмечают в маркетинговом агентстве «Русопрос».

Несмотря на неопределенность, список претендентов на национализацию в России уже сформирован. Перечень из 59 иностранных компаний подготовлен организацией «Общественная потребительская инициатива» и передан в правительство и Генпрокуратуру — в него вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие компании. Отмечается, что список будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса.

«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — объяснил «Известиям» глава организации Олег Павлов.

FotograFFF / Shutterstock.com

На приостановку работы международных компаний в России уже начали отвечать отечественные. Один из ведущих производителей мяса в России АПХ «Мираторг» уже заявил о планах расширить сеть собственных бургерных «Стейк&Бургер», которая на сегодняшний день насчитывает 26 ресторанов в шести регионах страны.

«Компания планирует запустить четыре новые точки в марте, одну — в апреле и две — в мае. Всего до конца года откроется 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске. Это будут как бургерные при фирменных магазинах, так и новые точки там, где нет магазина, но мы нужны клиенту. До конца года сеть «Стейк&Бургер» будет включать 41 ресторан и продолжит развитие, что позволит диверсифицировать бизнес-процессы и обеспечить потребительский спрос на востребованный формат питания», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы «Мираторга».

«Принципиальный и жесткий» ответ на «дебильные ограничения» США и Евросоюза и «великий исход» зарубежного бизнеса также пообещал дать и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. А еще передал привет «Макдоналдсу». «Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. […] Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», — написал он в своем посте во ВКонтакте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также не видит причин в панике на фоне ухода международных компаний — потому что на месте McDonalds уже «завтра» появятся кафе «У дяди Вани». «McDonalds — 100% российское сырье. Заявили, что закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonalds, а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены: вот такой подход», — заявил он в стенах федерального парламента.

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