Россия хочет национализировать Apple, «Макдоналдс», «ИКЕА» и другие компании. Что об этом известно?

В России могут национализировать иностранные компании, которые ушли из страны на фоне введенных санкций. Уже сейчас список претендентов составляет порядка 60 наименований — от сети ресторанов быстрого питания McDonald's до производителя автомобилей Porsche. Рассказываем все, что известно о национализации на сегодняшний день.
Как пишут «Известия» со ссылкой на первого зампредседателя правительства России Андрея Белоусова, на сегодняшний день предлагается три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнерами:
- Компания продолжает полноценную работу в России. В полном объеме обеспечивается поставка сырья, материалов и необходимых для производственного процесса комплектующих. Выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками.
- Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров. Впоследствии они смогут вернуться на рынок страны.
- Компания полностью прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников.
Как отметили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли, все три варианта нацелены на то, чтобы «не допустить остановки работы производственных площадок в России». К последнему в правительстве относятся «как к фактически умышленному банкротству».
Компании, которые уходят с российского рынка, могут национализировать. Как отметил первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин, «раз уж в инфраструктуру этих предприятий вложено много наших средств — должен рассматриваться вопрос об их национализации».
Однако решение может быть принято не скоро. «Международные бренды, остановившие деятельность, планируют понаблюдать за ситуацией на отрезке в 1–3 месяца и далее принимать окончательные решения относительно российских активов и персонала. Решения будут приниматься, исходя из политической конъюнктуры, так как пока предугадать развитие событий крайне сложно», — отмечают в маркетинговом агентстве «Русопрос».
Несмотря на неопределенность, список претендентов на национализацию в России уже сформирован. Перечень из 59 иностранных компаний подготовлен организацией «Общественная потребительская инициатива» и передан в правительство и Генпрокуратуру — в него вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие компании. Отмечается, что список будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса.
«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — объяснил «Известиям» глава организации Олег Павлов.
На приостановку работы международных компаний в России уже начали отвечать отечественные. Один из ведущих производителей мяса в России АПХ «Мираторг» уже заявил о планах расширить сеть собственных бургерных «Стейк&Бургер», которая на сегодняшний день насчитывает 26 ресторанов в шести регионах страны.
«Компания планирует запустить четыре новые точки в марте, одну — в апреле и две — в мае. Всего до конца года откроется 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске. Это будут как бургерные при фирменных магазинах, так и новые точки там, где нет магазина, но мы нужны клиенту. До конца года сеть «Стейк&Бургер» будет включать 41 ресторан и продолжит развитие, что позволит диверсифицировать бизнес-процессы и обеспечить потребительский спрос на востребованный формат питания», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы «Мираторга».
«Принципиальный и жесткий» ответ на «дебильные ограничения» США и Евросоюза и «великий исход» зарубежного бизнеса также пообещал дать и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. А еще передал привет «Макдоналдсу». «Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. […] Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», — написал он в своем посте во ВКонтакте.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также не видит причин в панике на фоне ухода международных компаний — потому что на месте McDonalds уже «завтра» появятся кафе «У дяди Вани». «McDonalds — 100% российское сырье. Заявили, что закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonalds, а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены: вот такой подход», — заявил он в стенах федерального парламента.
Комментарии (0)