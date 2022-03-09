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Финляндия замораживает сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и науки

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Финляндия замораживает сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и науки. Об этом сообщает профильное министерство страны.

Shutterstock.com

«Министерство рекомендует институтам высшего образования Финляндии воздерживаться от всей кооперации с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки. […] Новые проекты не должны быть начаты, а имеющееся сотрудничество следует на время приостановить. […] Обработка новых инициатив, связанных с сотрудничеством между властями Финляндии, России и Белоруссии, тоже будет заморожена», — приводит ТАСС заявление Министерства образования и культуры Финляндии.

Также отмечается, что страна временно приостановит сотрудничество с Россией и Беларусью в рамках образовательных программ Евросоюза. При этом, как заявляют в министерстве, подача заявлений на въезд в Финляндию в качестве студента или исследователя «продолжает оставаться возможной, независимо от гражданства».

Напомним, ранее стало известно, что государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group решила прекратить сотрудничество с РЖД. Исключение сделают только для трансграничных перевозок. Кром того, по просьбе властей, перевозка пассажиров поездами «Аллегро» пока продолжается. 

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