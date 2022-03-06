«Лента» тоже вводит ограничения на продажу товаров в одни руки

«"Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн», — уточняется в сообщении. Ограничения коснутся круп, чая, кофе, сахара, муки, продуктов быстрого приготовления, приправ, соусов, мясной и рыбной консервации, масла, косметики, средств для стирки, туалетной бумаги, детской бытовой химии, а также подгузников.

Как отметили в сообщении компании, такая мера является вынужденной — чтобы снизить «риски искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам».