«Лента» тоже вводит ограничения на продажу товаров в одни руки

«Лента» вслед за другими торговыми сетями решила ввести ограничения на количество товаров, которые можно купить за один раз. Об этом сообщил ритейлер в своем Telegram-канале.
«"Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн», — уточняется в сообщении. Ограничения коснутся круп, чая, кофе, сахара, муки, продуктов быстрого приготовления, приправ, соусов, мясной и рыбной консервации, масла, косметики, средств для стирки, туалетной бумаги, детской бытовой химии, а также подгузников.
Как отметили в сообщении компании, такая мера является вынужденной — чтобы снизить «риски искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам».
Напомним, торговые сети «Ашан», «Атак», «О' Кей» и «Магнит» будут ограничивать наценки на молочные продукты, хлеб, сахар и овощи из «борщевого набора» на уровне 5%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). К ним присоединились «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
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