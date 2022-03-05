Торговым сетям разрешат ограничить продажу некоторых видов продуктов в одни руки

Ритейлеры уведомили, что в некоторых регионах столкнулись со случаями, когда клиенты покупали товары с минимальной наценкой больше, чем это необходимо для частного потребления, объеме. В торговых сетях объяснили, что это делается для последующей перепродажи.

«Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — говорится в заявлении ведомства.

Решение принято, чтобы «не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты».

На какие товары введут ограничения, будут определять сами ритейлеры сами в рамках профильных объединений — Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союза независимых сетей России.

Накануне в магазинах «Ашан» ограничили продажу товаров с длительным сроком хранения в одни руки, чтобы избежать пустых полок, пишет РБК. Как объяснили в пресс-службе российского «Ашана», компания заметила рост спроса на социально значимые товары, в том числе со стороны бизнеса. Чтобы избежать недостаток товара на полках, в компании рекомендовали части магазинов ввести ограничения на отпуск товара в одни руки.

Напомним, торговые сети «Ашан», «Атак», «О' Кей» и «Магнит» будут ограничивать наценки на молочные продукты, хлеб, сахар и овощи из «борщевого набора» на уровне 5%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). К ним присоединились «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».