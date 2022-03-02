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Сервис психологической помощи запустил бесплатные онлайн-консультации для борьбы с тревогой и стрессом

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Сервис по подбору психологов запустил бесплатные онлайн-консультации для помощи людям, которые испытывают сильный стресс и тревогу из-за последних событий.

Сессии с психологами проходят онлайн. За 45 минут специалист предложит техники, как можно справится с сильными эмоциями.

«Задача таких консультаций — дать конкретные техники снижения стресса и тревоги и провести профилактику посттравматического стрессового расстройства», — сообщают в Alter.

Записаться на консультацию можно на сайте проекта, необходимо также выбрать психолога и удобное время для встречи. Помимо этого, на странице проекта можно найти лекции для борьбы с тревогой.

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