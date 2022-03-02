Сервис психологической помощи запустил бесплатные онлайн-консультации для борьбы с тревогой и стрессом

Сервис по подбору психологов запустил бесплатные онлайн-консультации для помощи людям, которые испытывают сильный стресс и тревогу из-за последних событий.
Сессии с психологами проходят онлайн. За 45 минут специалист предложит техники, как можно справится с сильными эмоциями.
«Задача таких консультаций — дать конкретные техники снижения стресса и тревоги и провести профилактику посттравматического стрессового расстройства», — сообщают в Alter.
Записаться на консультацию можно на сайте проекта, необходимо также выбрать психолога и удобное время для встречи. Помимо этого, на странице проекта можно найти лекции для борьбы с тревогой.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.