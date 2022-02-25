Я испытываю тревогу и страх от новостей о военной операции на Украине. Как справиться — объясняет кандидат психологических наук Наталья Кисельникова

Насколько разные эмоции сейчас нормально переживать? Какие эмоции преобладают у клиентов, когда на сеансах психотерапии речь идет об острых социально-политических ситуациях?
Сейчас нормально переживать любые эмоции. В настоящий момент многие люди испытывают страх, тревогу, гнев, стыд. Мои коллеги, практикующие психотерапевты, на протяжении всей последней недели говорят о том, что запросы клиентов резко сместились в сторону обсуждения темы войны.
Вчера, 24 февраля, они писали, что клиенты плачут — терапевты плачут вместе с ними. Это понятные общечеловеческие чувства: боль и сопереживание тем людям, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, страх за собственное будущее. Подобные реакции абсолютно нормальны.
Возможно ли контролировать свои эмоции? Стоит ли стремиться к «сохранению спокойствия»?
Конечно, можно пытаться управлять своими эмоциями, если вы до этого осваивали техники саморегуляции: например, занимались медитацией. Это, безусловно, поможет. Если же подобного опыта нет, и вы чувствуете себя переполненным тревогой, то сохранять спокойствие только с помощью самовнушения вряд ли получится. Важно в первую очередь принять эти эмоции, признаться себе, что вам страшно.
Это нормально — проходить через такие состояния в текущих условиях и не пытаться подавлять их. Только потом можно сделать следующий шаг — подумать о том, чем вы можете управлять, что именно находится в зоне вашего контроля.
Как поддержать родственников и друзей, находящихся в Украине?
Так же, как вы обычно поддерживаете близких людей, которые переживают кризисную ситуацию: выразить сочувствие, спросить, что им хотелось бы услышать от вас. Возможно, сейчас ваши родные из Украины испытывают противоречивые чувства по отношению ко всем жителям России.
Кто-то из них, вероятно, хотел бы взять паузу в общении с вами, или пока сам не знает, какой способ поддержки для него был бы оптимален. Нужно с уважением отнестись к этим пожеланиям. Я видела посты в социальных сетях, в которых жители Украины призывали нас: «Не надо нам, пожалуйста, выражать сочувствие. От этого становится только больнее».
Для каждого человека будет свой оптимальный способ поддержки. Кто-то, может быть, захочет созвониться, услышать ваш голос, если вы давно не виделись. Кто-то предпочтет просто отвлечься и поговорить на какие-то другие темы. Лучше всего спросить у самих людей о том, в каком типе поддержки они сейчас нуждаются, чтобы облегчить их состояние.
Что делать, если испытываешь чувство вины или стыда на фоне событий? Что вы можете сказать об этих эмоциях, можно ли их во что-то трансформировать?
Принять чувства вины или стыда помогут практики из психотерапии самосострадания, как, собственно, и в работе с другими переживаниями — страхом и тревогой. Эти практики основываются на трех принципах.
Во-первых, вам необходимо признать, что чувства вины и стыда сейчас переживают многие люди. Вы не одиноки. Эти чувства — признак вашей человечности, они объединяет вас с теми, кто неравнодушен, кто заботится о других.
Во-вторых, отнестись к себе с добротой и принятием. Признайте, что вам тяжело: вы проходите через трудные времена, вам нелегко здесь и сейчас преодолеть эти сложные состояния и выразить самому себе искреннее сочувствие, хотя, вообще-то, объективно, вы не внесли никакого вклада в то, чтобы оказаться в подобной ситуации.
В-третьих, опирайтесь на практику осознанности: посмотрите на эти состояния со стороны, не погружаясь. Понаблюдайте за тем, какие эмоции возникают, как они меняются: приходят волнами, становятся то сильнее, то слабее. Проанализируйте, куда смещается фокус мыслей, который связан с этими чувствами.
В преодолении чувств вины и стыда поможет в том числе способность занять некую исследовательскую позицию по отношению к этим чувствам. Она не позволит им захватить вас, затянуть в водоворот, даст определенную опору «на берегу».
Как оказать себе первую психологическую помощь, если испытываешь высокую тревожность, панические атаки?
Первая рекомендация, которую всегда дают людям в ситуациях повышенного стресса, тревоги и паники, — определить «точку заземления»: выбрать те дела, которые дают вам ощущение надежности, те отношения с людьми, на которые вы можете опереться, те ценности, которых вы можете придерживаться в любых условиях. Ответьте себе на вопрос: каким человеком вам важно быть, независимо от обстоятельств, какие персональные качества вы хотели бы проявлять сейчас, когда вам трудно, когда всем трудно, и определить зону своего контроля.
При желании используйте психологическую технику: начертите круг, и всё, чем вы можете управлять (отношения внутри семьи, забота о себе), внесите внутрь круга. Всё, на что вы не можете влиять напрямую, вынесите за центр круга, пропишите те вещи, которые вас беспокоят, и вы увидите: да, они есть, но они находятся вне зоны вашего контроля. Сфокусируйте свое внимание на том, что находится внутри круга в первую очередь.
Конечно, также позаботьтесь о своем физическом состоянии, потому что поддержание ментального здоровья возможно, только если ваше тело себя тоже чувствует нормально. У многих людей сейчас, к сожалению, нарушен сон, пропал аппетит. По мере возможности старайтесь сохранять тот распорядок дня, к которому вы привыкли. Это даст психологическую опору.
Частая рекомендация – помнить про информационную гигиену, ограниченно потреблять новости. Но насколько она реальна в эпоху телеграм-каналов?
Соблюдать информационную гигиену сложно, но реально. Постарайтесь по максимуму отключить информационные каналы. Оставьте только один-два, которым вы доверяете. Попросите друзей и родственников не пересылать вам панических сообщений, видео и статей.
Установите для себя один час в день (понятно, что жить в информационном вакууме в такое время невозможно) или два интервала по 20-30 минут утром и вечером, когда вы будете читать новости. Но за пределами ограниченных временных слотов постарайтесь не делать этого.
Цель — отказаться от того, чтобы следить за общественно-политической повесткой полностью, нереалистична, ставить ее не нужно, но ввести определенные рамки для потребления такого рода информации точно можно и нужно.
Какие правила заботы о ментальном здоровье помогают в сложные времена?
Сейчас в этой ситуации люди могут выдавать разные типичные реакции на стресс, которые известны как «замри или беги». Может наступить ажитация — перевозбуждение, желание постоянно говорить об актуальных политических событиях, обсуждать их с друзьями, делиться своей тревогой, всё время искать новую информацию об общественно-политической ситуации. Или же, наоборот, у людей может наступить ступор, состояние, когда организм словно погружается в анабиоз. Кроме того, могут обостриться пагубные привычки: алкоголизм, тяга к психоактивным веществам, перееданию.
Если вы испытываете описанное выше, просто знайте, что это нормальная, распространенная реакция организма на стресс, которая проявляется через тело.
Важно признать, что вы переживаете стресс — это первый шаг к самопомощи. Затем, как я уже говорила выше, важно выделить для своих переживаний определенное фиксированное время и место: можно договориться созваниваться с друзьями, делиться с ними своими переживаниями, а в остальное время пытаться переключаться и заниматься повседневными делами.
То же самое касается серчинга информации: локализуйте место, время и людей для этих тревог. Важно вернуть чувство контроля над своей жизнью в рамках той зоны ответственности, которая у вас есть, о чем я тоже говорила выше.
Попытайтесь лучше упорядочить свою жизнь: формулируйте планы, списки, следуйте повседневным ритуалам, письменно отвечайте себе на вопрос: «Что я хочу сделать сейчас, в ближайшие несколько часов, за ближайшие несколько дней?» — и это заземляет, создает опору.
Если есть тревога, в том числе за свое финансовое будущее, за безопасность не только физическую, но и денежную, оценить ресурсы, которыми вы располагаете: определите, что что вы умеете, какими навыками владеете, на чью поддержку можете рассчитывать. Вспомните, какой опыт преодоления трудных жизненных ситуаций в вашей жизни уже был — это тоже ваш большой ресурс. Опишите его, чтобы знать, к чему обращаться, на что опираться в экстренных ситуациях.
Выделяйте время свободное от работы и домашних забот, хотя бы 15 минут в день, чтобы провести его наедине с самим. Выдохнуть, сделать что-то для самоподдержки. Социальная поддержка тоже важна: многочисленными исследованиями доказано, что социальная связанность, обращение к надежным, доверительным отношениям, в которых мы чувствуем себя безопасно, существенно снижает тревогу. Поэтому подумайте обо всех людях, которые для вас важны, и для которых важны вы. Больше общайтесь с ними сейчас.
Если вы не справляетесь с тревогой, паникой, стрессом самостоятельно, если поддержка близких людей вам также не помогает, если вам страшно до такой степени, что вы не можете спать, есть, выполнять свои обязанности, — пожалуйста, обращайтесь к психологам-консультантам, звоните на бесплатные кризисные линии поддержки. Прибегать к психологической помощи в напряженной обстановке нормально. Нужно об этом помнить.
Текст: Юлия Янкина, Катерина Резникова.
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