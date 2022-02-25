Я испытываю тревогу и страх от новостей о военной операции на Украине. Как справиться — объясняет кандидат психологических наук Наталья Кисельникова

Как поддержать родственников и друзей, находящихся в Украине?

Так же, как вы обычно поддерживаете близких людей, которые переживают кризисную ситуацию: выразить сочувствие, спросить, что им хотелось бы услышать от вас. Возможно, сейчас ваши родные из Украины испытывают противоречивые чувства по отношению ко всем жителям России.

Кто-то из них, вероятно, хотел бы взять паузу в общении с вами, или пока сам не знает, какой способ поддержки для него был бы оптимален. Нужно с уважением отнестись к этим пожеланиям. Я видела посты в социальных сетях, в которых жители Украины призывали нас: «Не надо нам, пожалуйста, выражать сочувствие. От этого становится только больнее».

Для каждого человека будет свой оптимальный способ поддержки. Кто-то, может быть, захочет созвониться, услышать ваш голос, если вы давно не виделись. Кто-то предпочтет просто отвлечься и поговорить на какие-то другие темы. Лучше всего спросить у самих людей о том, в каком типе поддержки они сейчас нуждаются, чтобы облегчить их состояние.

Что делать, если испытываешь чувство вины или стыда на фоне событий? Что вы можете сказать об этих эмоциях, можно ли их во что-то трансформировать?

Принять чувства вины или стыда помогут практики из психотерапии самосострадания, как, собственно, и в работе с другими переживаниями — страхом и тревогой. Эти практики основываются на трех принципах.

Во-первых, вам необходимо признать, что чувства вины и стыда сейчас переживают многие люди. Вы не одиноки. Эти чувства — признак вашей человечности, они объединяет вас с теми, кто неравнодушен, кто заботится о других.

Во-вторых, отнестись к себе с добротой и принятием. Признайте, что вам тяжело: вы проходите через трудные времена, вам нелегко здесь и сейчас преодолеть эти сложные состояния и выразить самому себе искреннее сочувствие, хотя, вообще-то, объективно, вы не внесли никакого вклада в то, чтобы оказаться в подобной ситуации.

В-третьих, опирайтесь на практику осознанности: посмотрите на эти состояния со стороны, не погружаясь. Понаблюдайте за тем, какие эмоции возникают, как они меняются: приходят волнами, становятся то сильнее, то слабее. Проанализируйте, куда смещается фокус мыслей, который связан с этими чувствами.

В преодолении чувств вины и стыда поможет в том числе способность занять некую исследовательскую позицию по отношению к этим чувствам. Она не позволит им захватить вас, затянуть в водоворот, даст определенную опору «на берегу».