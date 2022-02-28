«Почта России» предупредила об увеличении сроков доставки

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение «Почты России», в настоящий момент отправления принимаются в обычном режиме. «Мы приложим все усилия, чтобы сохранить бесперебойный почтовый обмен в любых условиях», — заверили в компании. Однако в дальнейшем сроки доставки могут быть увеличены из-за закрытия воздушного пространства ЕС и других стран.

24 февраля «Почта России» также прекратила прием отправлений на территорию Украины. «В связи с остановкой работы «Укрпошты» «Почта России» временно прекращает прием отправлений в Украину, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время», — сообщили тогда в компании.