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«Почта России» предупредила об увеличении сроков доставки

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«Почта России» предупредила об увеличении сроков доставки из-за закрытия воздушного пространства Евросоюза и других стран.

Shutterstock.com

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение «Почты России», в настоящий момент отправления принимаются в обычном режиме. «Мы приложим все усилия, чтобы сохранить бесперебойный почтовый обмен в любых условиях», — заверили в компании. Однако в дальнейшем сроки доставки могут быть увеличены из-за закрытия воздушного пространства ЕС и других стран.

24 февраля «Почта России» также прекратила прием отправлений на территорию Украины. «В связи с остановкой работы «Укрпошты» «Почта России» временно прекращает прием отправлений в Украину, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время», — сообщили тогда в компании.

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