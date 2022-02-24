В Пулково отменили 20 авиарейсов по южным направлениям

Это связано с тем, что Росавиация приостановила работу аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Авиакомпании информируют пассажиров об изменении статуса рейсов и проводят работу по возврату средств и переносу бронирований. По всем вопросам с изменением расписания по южным направлениям России пассажиры могут обратиться в авиакомпании», — заявили в пресс-службе Пулково.

Представители аэропорта заявили, что, несмотря на отмену рейсов, воздушная гавань работает в штатном режиме и обслуживает самолеты на прилет и вылет.

В Минтрансе России сообщили, что «в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом».

Напомним, в 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Также россиянам предложили отказаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта из-за обострившейся ситуации на границе. Об этом сообщили в Ростуризме.