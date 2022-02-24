Россиянам посоветовали отказаться от поездок на юг России до марта

«Ростуризм рекомендует путешественникам, планирующим поездку до 2 марта в указанные регионы рассмотреть возможность переноса дат путешествия», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, международные перелеты в Россию будут выполняться по новым воздушным коридорам до открытия прежних. Отмечается, что из-за смены маршрутов международных рейсов увеличится время полета от 45 до 90 минут.

Помимо этого, Ростуризм запустил горячую линию из-за временной приостановки работы аэропортов на юге России. Задать все вопросы можно по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Напомним, в 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта.