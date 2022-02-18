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Крупные производители шоколадных батончиков, кофе и презервативов предупредили о росте цен на продукцию

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Компания Nestle (производитель шоколадных батончиков KitKat и кофе Nescafe) и Reckitt Benckiser (владелец Durex и Dettol) предупредили о повышении цен на собственную продукцию. Это связано с возросшей стоимостью производства. Об этом пишет BBC со ссылкой на представителей компаний.

Shutterstock.com

По словам главного исполнительного директора Nestle Ульф Марка Шнайдера, в 2022 году увеличатся затраты на производство по сравнению с прошлым годом, что сильно отразится на ценообразовании. В компании уже подняли цены на 3,1% в четвертом квартале 2021 года. Такой шаг был сделан для компенсации роста операционных расходов.

«Почти вся деятельность компании затронута инфляцией. От чего-то можно застраховаться, а от чего-то — нет», — сказал Шнайдер.

Компания Reckitt Benckiser, которая производит презервативы Durex и средства по дезинфекции Dettol, также заявила о росте цен. В 2021 году ее расходы увеличились на 11%. Однако, как заявил главный исполнительный директор Reckitt Лаксман Нарасимхан, это не значит, что на столько же поднимутся цена на товары.

Уточняется, что издержки компании выросли во всех сферах, начиная от сырья и заканчивая логистикой и персоналом.

Напомним, производители продуктов в России предупредили об уменьшении размера упаковки. Объем в таре для сладостей, кофе, молочных товаров, макарон уменьшили на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.

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