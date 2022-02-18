Производители продуктов в России стали уменьшать размер и вес товара для сдерживания цен

Таким образом предприниматели пытаются сохранить цены на свои товары. Так, Nestle ввела в оборот шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а растворимого кофе также стало меньше в упаковке — с 95 граммов убавилось до 85.

Питьевой йогурт «Активиа» от Danone теперь продается по 260 граммов вместо 270. Макаронные изделия от «Макфа» раньше реализовывались в упаковке по 450 граммов, теперь они весят 400. Heineken предложило выпускать пиво в банке объемом 0,43 литра.

Также компания Mars начала делать упаковку кормов для домашних животных меньшим весом. Пачки печенья, сливочного масла и сметаны также потеряли в объеме. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке связано со снижением веса в упаковке.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев заявил, что даже небольшое снижение веса одного продукта на 5-10 граммов при масштабном производстве позволяет оптимизировать издержки.

«Для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен, к чему у российских покупателей сохраняется высокая чувствительность. А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии», — отметил Поповичев.

Напомним, цены на продукты питания в августе 2021 года выросли на 33% — сейчас они стоят больше, чем когда-либо за последние 60 лет. Правительства обеспокоены резким удорожанием еды и ищут способы разрядить обстановку на рынке.