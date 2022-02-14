Петербург вошел в топ-3 рейтинга российских регионов по качеству жизни

Рейтинг составляли на основе комплексного учета 67 показателей. В них оценивали состояние тех или иных аспектов жизни и социальных условий. Первые позиции, как и прежде, занимают Москва (81,4), Петербург (80,2) и Московская область (75,9).

Эти три субъекта уже не первый год занимают лидирующие строчки в рейтинге. Они существенно опережают в развитии следующие за ними в списке регионы. По мнению экспертов, развитая инфраструктура, высокий уровень экономики вместе с потенциалом дальнейшего развития позволяют лидерам рейтинга надолго оставаться на вершине списка.

В топ-10 также входят Татарстан, Краснодарский край, Белгородская и Ленинградская области, ХМАО — Югра, Самарская и Нижегородская области. На эти территории приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов федерации, при этом в них живет около 32% всего населения страны (или 46,8 млн человек).

Ранее сообщалось, что большинство россиян смогли бы прожить на накопления в случае потери дохода не дольше трех месяцев. В целом «финансовая подушка» имеется у более 79% жителей страны.