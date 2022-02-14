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Министерство культуры сняло с обсуждения проект традиционных ценностей России

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Министерство культуры России сняло с обсуждения проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Причина во множестве критических замечаний, которые прозвучали как в обществе, так и в профессиональной среде.

Shutterstock.com

«Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в действующей редакции. Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков, — приводит «Интерфакс» заявление министерства.

Как отмечают в Минкульте, проект прошел обсуждения на двух площадках с участием экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей и получил поддержку. Вместе с тем прозвучало множество и критических замечаний — в обществе и профессиональной среде. «В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — резюмировали в Минкульте.

Напомним, Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в конце января. На сегодняшний день проект получил 100 тысяч одобрений и почти 79 тысяч негативных реакций. Чтобы понимать, в чем его суть, публикуем полный список — а заодно и список того, что, если верить проекту, россиянам угрожает.

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