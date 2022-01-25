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Коллективизм, созидательный труд и служение Отечеству: опубликован реестр традиционных ценностей России

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Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Чтобы понимать, в чем его суть, публикуем полный список — а заодно и список того, что, если верить проекту, россиянам угрожает.

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Перечень традиционных ценностей России:

  • жизнь;
  • достоинство;
  • права и свободы человека;
  • патриотизм;
  • гражданственность;
  • служение Отечеству;
  • ответственность за судьбу Отечества;
  • высокие нравственные идеалы;
  • крепкая семья;
  • созидательный труд;
  • приоритет духовного над материальным;
  • гуманизм;
  • милосердие;
  • справедливость;
  • коллективизм;
  • взаимопомощь;
  • взаимоуважение;
  • историческая память;
  • преемственность поколений;
  • единство народов России.

Перечень «разрушительных и чуждых» идей и ценностей:

  • культ эгоизма;
  • культ вседозволенности;
  • культ безнравственности;
  • отрицание идеалов патриотизма;
  • отрицание идеалов служения Отечеству;
  • отрицание идеалов продолжения рода;
  • отрицание идеалов созидательного труда;
  • отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю;
  • отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру.

Источники угроз традиционным ценностям:

  • деятельность экстремистских организаций;
  • деятельность террористических организаций;
  • действия США;
  • действия союзников США;
  • действия транснациональных корпораций;
  • действия иностранных некоммерческих организаций;
  • реформы в области образования, проводимые без учета традиций;
  • реформы в области науки, проводимые без учета традиций;
  • реформы в области культуры, проводимые без учета традиций;
  • реформы в области информационной деятельности, проводимые без учета традиций.
Shutterstock.com

Но это еще не все. В проекте указа прописан негативный сценарий развития событий — он случится «в случае отсутствия реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей» и реализуется сам собой.

В таком случае будут сформированы условия для саморазрушения общества, негативное отношение к воинской службе и государственной деятельности в целом. Кроме того, созданы условия для межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Подорваны, по мнению властей, основы российской государственности и российской самобытности, доверие к институтам государства, правоохранительным органам и системе образования, а также нравственное здоровье людей.

Обесценены и дискредетированы идея служения Отечеству и идея созидательного труда.

Разрушены и искажены историческая память, историческая правда и система ценностно-смысловых координат русского языка.

Усилены социокультурный разрыв и социальное неравенство.

Будут «успешно внедрены и распространяться» деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства, антиобщественные стереотипы поведения, аморальный образ жизни, вседозволенность и насилие.

Как избежать негативного сценария развития событий и перейти на «светлую» сторону? Отвечаем.

Согласно проекту, для этого нужно проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, «выработанных в ходе тысячелетней истории России». То есть принимать новые нормативно-правовые акты, разрабатывать государственные программы, наказывать органы власти за финансирование вредных мероприятий, сформировать систему общественного контроля, привлечь на помощь институты гражданского общества, проводить исследования, обеспечить мониторинг положения дел в сфере традиционных ценностей, освещать реализацию госполитики (при помощи СМИ, соцсетей, цифровых платформ и поисковых систем), разработать систему показателей эффективности госполитики, а также наделить широкими полномочиями орган межведомственной координации, который будет анализировать деятельность врагов, решать, как им нужно противодействовать, и готовить ежегодный доклад президенту России.

Если все пункты будут соблюдены, тогда в стране восторжествует высоконравственность. Россияне будут разделять традиционные духовно-нравственные ценности, обладать актуальными знаниями и умениями, реализовывать свой потенциал, будут готовы к мирному созиданию и защите Родины.

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