Коллективизм, созидательный труд и служение Отечеству: опубликован реестр традиционных ценностей России

Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Чтобы понимать, в чем его суть, публикуем полный список — а заодно и список того, что, если верить проекту, россиянам угрожает.
Перечень традиционных ценностей России:
- жизнь;
- достоинство;
- права и свободы человека;
- патриотизм;
- гражданственность;
- служение Отечеству;
- ответственность за судьбу Отечества;
- высокие нравственные идеалы;
- крепкая семья;
- созидательный труд;
- приоритет духовного над материальным;
- гуманизм;
- милосердие;
- справедливость;
- коллективизм;
- взаимопомощь;
- взаимоуважение;
- историческая память;
- преемственность поколений;
- единство народов России.
Перечень «разрушительных и чуждых» идей и ценностей:
- культ эгоизма;
- культ вседозволенности;
- культ безнравственности;
- отрицание идеалов патриотизма;
- отрицание идеалов служения Отечеству;
- отрицание идеалов продолжения рода;
- отрицание идеалов созидательного труда;
- отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю;
- отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру.
Источники угроз традиционным ценностям:
- деятельность экстремистских организаций;
- деятельность террористических организаций;
- действия США;
- действия союзников США;
- действия транснациональных корпораций;
- действия иностранных некоммерческих организаций;
- реформы в области образования, проводимые без учета традиций;
- реформы в области науки, проводимые без учета традиций;
- реформы в области культуры, проводимые без учета традиций;
- реформы в области информационной деятельности, проводимые без учета традиций.
Но это еще не все. В проекте указа прописан негативный сценарий развития событий — он случится «в случае отсутствия реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей» и реализуется сам собой.
В таком случае будут сформированы условия для саморазрушения общества, негативное отношение к воинской службе и государственной деятельности в целом. Кроме того, созданы условия для межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Подорваны, по мнению властей, основы российской государственности и российской самобытности, доверие к институтам государства, правоохранительным органам и системе образования, а также нравственное здоровье людей.
Обесценены и дискредетированы идея служения Отечеству и идея созидательного труда.
Разрушены и искажены историческая память, историческая правда и система ценностно-смысловых координат русского языка.
Усилены социокультурный разрыв и социальное неравенство.
Будут «успешно внедрены и распространяться» деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства, антиобщественные стереотипы поведения, аморальный образ жизни, вседозволенность и насилие.
Как избежать негативного сценария развития событий и перейти на «светлую» сторону? Отвечаем.
Согласно проекту, для этого нужно проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, «выработанных в ходе тысячелетней истории России». То есть принимать новые нормативно-правовые акты, разрабатывать государственные программы, наказывать органы власти за финансирование вредных мероприятий, сформировать систему общественного контроля, привлечь на помощь институты гражданского общества, проводить исследования, обеспечить мониторинг положения дел в сфере традиционных ценностей, освещать реализацию госполитики (при помощи СМИ, соцсетей, цифровых платформ и поисковых систем), разработать систему показателей эффективности госполитики, а также наделить широкими полномочиями орган межведомственной координации, который будет анализировать деятельность врагов, решать, как им нужно противодействовать, и готовить ежегодный доклад президенту России.
Если все пункты будут соблюдены, тогда в стране восторжествует высоконравственность. Россияне будут разделять традиционные духовно-нравственные ценности, обладать актуальными знаниями и умениями, реализовывать свой потенциал, будут готовы к мирному созиданию и защите Родины.
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