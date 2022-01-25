Коллективизм, созидательный труд и служение Отечеству: опубликован реестр традиционных ценностей России

Но это еще не все. В проекте указа прописан негативный сценарий развития событий — он случится «в случае отсутствия реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей» и реализуется сам собой.

В таком случае будут сформированы условия для саморазрушения общества, негативное отношение к воинской службе и государственной деятельности в целом. Кроме того, созданы условия для межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Подорваны, по мнению властей, основы российской государственности и российской самобытности, доверие к институтам государства, правоохранительным органам и системе образования, а также нравственное здоровье людей.

Обесценены и дискредетированы идея служения Отечеству и идея созидательного труда.

Разрушены и искажены историческая память, историческая правда и система ценностно-смысловых координат русского языка.

Усилены социокультурный разрыв и социальное неравенство.

Будут «успешно внедрены и распространяться» деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства, антиобщественные стереотипы поведения, аморальный образ жизни, вседозволенность и насилие.

Как избежать негативного сценария развития событий и перейти на «светлую» сторону? Отвечаем.

Согласно проекту, для этого нужно проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, «выработанных в ходе тысячелетней истории России». То есть принимать новые нормативно-правовые акты, разрабатывать государственные программы, наказывать органы власти за финансирование вредных мероприятий, сформировать систему общественного контроля, привлечь на помощь институты гражданского общества, проводить исследования, обеспечить мониторинг положения дел в сфере традиционных ценностей, освещать реализацию госполитики (при помощи СМИ, соцсетей, цифровых платформ и поисковых систем), разработать систему показателей эффективности госполитики, а также наделить широкими полномочиями орган межведомственной координации, который будет анализировать деятельность врагов, решать, как им нужно противодействовать, и готовить ежегодный доклад президенту России.

Если все пункты будут соблюдены, тогда в стране восторжествует высоконравственность. Россияне будут разделять традиционные духовно-нравственные ценности, обладать актуальными знаниями и умениями, реализовывать свой потенциал, будут готовы к мирному созиданию и защите Родины.