Исследование: каждый 12 человек на земле страдает от хронического одиночества

«Считается, что примерно каждый 12-й человек испытывает одиночество на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но откуда взялись эти данные, неясно. Предыдущие исследователи так и не установили, насколько широко распространено одиночество в глобальном масштабе. Вот почему мы решили провести метаанализ», — объяснила эпидемиолог Мелоди Дин.

Из исследования ученые сделали следующие выводы: меньше всего одиночество испытывают в Северной Европе. Там от этого чувства страдают 2,9% молодежи, 2,7% людей среднего возраста и 5,3% пожилых людей. В Восточной Европе (сюда же можно отнести и Россию) этот показатель выше — 7,5% молодых людей, 9,6% людей средних лет, 21,3% пожилых.

Исследователи предполагают, что такая большая разница с другими европейскими странами связана с менее развитым здравоохранением и меньшим количеством программ социальной поддержки. Серьезными формами одиночества страдают 9,2% взрослого населения стран Юго-Восточной Азии. А в Восточном Средиземноморье — 14,4%.