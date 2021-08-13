Одиночество убивает: почему нам (медицински!) необходимо близкое общение с другими людьми не только в соцсетях

Современные представления о биологии мозга отражают эволюционное наследие этой фундаментальной потребности. Когда имеется высококачественная связь, которая настраивает нас на одну волну с другим человеком — будь это посвящение другого в свои проблемы, сплетничанье об общем враге или рассказ о смешном моменте из жизни, — активируется наша система «успокойся и установи контакт». Эта система управляет целой группой биологических реакций, которые сообща интенсифицируют и углубляют связь с другим человеком.

В такие моменты «позитивного резонанса» — как называет это состояние психолог Барбара Фредриксон — мозг одного человека в буквальном смысле находится на одной волне с мозгом другого. Такое явление иногда называют «нейронной связью». Партнеры обретают способность предугадывать мысли друг и друга и испытывают одни и те же эмоции, иногда даже физически чувствуют чужую боль. Как отмечает Фредриксон, такие «микромгновения связи», дающие начало восходящим спиралям в жизни, помогают нам расти и становиться лучшей версией самого себя.