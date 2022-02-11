СМИ: лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова госпитализировали

Ющенко отметил, что это решение приняли, опираясь на сложную эпидемиологическую ситуацию, а также учитывая перенесенные Зюгановым в течение последних несколько лет «оперативные медицинские вмешательства».

Политик принял решение на несколько дней лечь в больницу по совету врачей в качестве профилактики, пояснил пресс-секретарь партии. Помимо этого, у Зюганова «в последнее время были признаки простудного заболевания». Планируется, что лидера партии выпишут через несколько дней.

Напомним, 9 февраля стало известно, что депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве с коронавирусом. В Минздраве эту информацию подтвердили и заявили, что политик находится в стабильном состоянии.