РБК: госпитализированного Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ

Еще один источник, близкий к ситуации, отметил, что политик находится в критическом состоянии.

«И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — сообщил он.

Как рассказал «Газете.Ru» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, если информация о подключении Жириновского к ИВЛ является правдой, то это может говорить о его «критическом состоянии».

«Во-первых, я не знаком с историей болезни его. Второе — дело в том, что есть понятие клеточного и гуморального иммунитета. Владимир Жириновский пожилой уже мужчина, у него могут быть хронические заболевания и факторы риска в таком возрасте, в том числе избыточный вес. В-третьих, нужно разбираться конкретно, почему возникло такое тяжелое течение. Возможно, есть именно факторы тяжелого течения, то есть он входит в группу риска тяжелого течения COVID-19. Последствия достаточно серьезные могут быть, потому что все пациенты, которые попадают в реанимацию — это уже говорит о тяжести состояния, а тем более, если человек подключается к ИВЛ, это по сути критическое состояние», — заявил Викулов.

Напомним, депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского 9 февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Некоторые источники отмечали, что у политика был коронавирус. При этом в пресс-службе партии заявляли, что Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.