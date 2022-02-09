СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали в тяжелом состоянии с поражением легких

Депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах.
Собеседник отметил, что Жириновский находится в больнице уже несколько дней в тяжелом состоянии. Как сообщил источник «Интерфакса», у политика действительно серьезное поражение легких. По информации Ura.ru, председателя ЛДПР госпитализировали с «омикроном».
При этом в пресс-службе партии заявили, что Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.
«Владимир Вольфович работает с документами. Он нормально себя чувствует», — заявил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.
На уточняющий вопрос, где сейчас находится Жириновский, Власов не ответил, сказали в «Интерфаксе».
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