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СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали в тяжелом состоянии с поражением легких

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Депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах.

Собеседник отметил, что Жириновский находится в больнице уже несколько дней в тяжелом состоянии. Как сообщил источник «Интерфакса», у политика действительно серьезное поражение легких. По информации Ura.ru, председателя ЛДПР госпитализировали с «омикроном».

При этом в пресс-службе партии заявили, что Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.

«Владимир Вольфович работает с документами. Он нормально себя чувствует», — заявил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.

На уточняющий вопрос, где сейчас находится Жириновский, Власов не ответил, сказали в «Интерфаксе».

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