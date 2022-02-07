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Представители концертной индустрии подали иск на правительство Петербурга из-за коронавирусных ограничений

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Представители концертной индустрии подали иск к Смольному и комитету по культуре Петербурга. Предприниматели пытаются через суд смягчить коронавирусные ограничения и отменить QR-коды, сообщают в объединенной пресс-службе судов.

Shutterstock.com

Иск от концертной организации «Мельница №1», агентства по организации гастрольных туров «Артистика» и московского ООО «Система концерт» зарегистрировал Санкт-Петербургский городской суд. В нем истцы требуют признать незаконными отдельные положения коронавирусного постановления. Также компании просят изменить порядок согласования проведения организациями культурных и зрелищных мероприятий численностью более 40 человек.

Материалы дела уже переданы судье, но заявление еще не принято к производству.

Напомним, городской суд Петербурга отказал в удовлетворении коллективного иска против QR-кодов. В прениях представители Смольного заявили, что требование не пускать в магазины и точки общепита людей без QR-кодов продиктовано лишь заботой о населении. Ограничения временные и введены как исключительный случай.

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