В Петербурге суд отказал авторам иска против QR-кодов в общественных местах

Петербургский городской суд рассмотрел коллективные иски граждан об оспаривании законности введения QR-кодов, авторам иска отказали в его удовлетворении.

Как пишет «Фонтанка», в прениях представители Смольного заявили, что требование не пускать в магазины и точки общепита людей без QR-кодов продиктовано лишь заботой о населении. Ограничения временные и введены как исключительный случай.

Напомним, 15 декабря Санкт-Петербургский городской суд принял к производству коллективный административный иск граждан к правительству города. В нем горожане требовали признать недействующим постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по некоторым пунктам, в частности о запрете работы общепита в ночное время, о запрете размещения людей без QR-кодов или справок о перенесенном заболевании в санаториях и пансионатах, а также о предстоящем запрете посещения точек общепита и музеев без QR-кодов.