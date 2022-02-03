В «Яндекс Go» появился «индекс спроса». Он покажет, что влияет на цену поездки

Шкала будет появляться после того, как человек укажет конечную точку. Индекс изменится в зависимости от стоимости поездки. Он поменяет цвет от зеленого до красного. Иногда возле шкалы можно увидеть опущенную вниз стрелку. Это означает, что цена поездки ниже стандартной.

Индекс также расскажет, какие именно факторы влияют на цену поездки — погода, пробки на дорогах, нехватка свободных машин в районе и другие.

В компании объяснили, что стоимость поездок временно увеличивают в пиковые часы или непогоду, чтобы пользователи смогли заказать такси и уехать через пару минут после вызова, а не ждать водителя часами.

Напомним, четыре сервиса «Яндекса», среди которых «Яндекс.Лавка», «Яндекс Go, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда», внесли в реестр организаторов распространения информации. После внесения в реестр сервисы обяжут собирать и хранить информацию пользователей, а также по запросу предоставлять ее силовикам в соответствии с положениями «пакета Яровой».