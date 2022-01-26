Сервисы «Яндекса» по заказу такси и еды обязали передавать госорганам данные о пользователях

После внесения в реестр сервисы обяжут собирать и хранить информацию пользователей, а также по запросу предоставлять ее силовикам в соответствии с положениями «пакета Яровой». Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу компании, «Яндекс» выполняет требования законодательства.

«Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов «Яндекс Go», «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Другие сервисы «Яндекса» уже ранее вносили в данный реестр. В 2014 году туда попали «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг», а в 2020 — «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру», «Яндекс.Маркет» и «Беру.ру».