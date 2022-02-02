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Движение «колумбайн» признано в России террористическим. За участие в нем будет грозить вплоть до пожизненного

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Верховный суд России признал движение «кобумбайн» террористическим. За организацию и участие в нем будет грозить тюремный срок — вплоть до пожизненного.

Victor Moussa / Shutterstock

«Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение «колумбайн» террористическим», — постановил суд. Как отметили в генпрокуратуре, за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным генпрокуратуры, в социальных сетях создаются тематические группы, а также осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. По воздействием «колумбайна» и «массированной пропаганды», считают в ведомстве, участниками совершаются «резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности».

Понятие «колумбайн» сформировалось в 1999 году после совершения массового убийства в школе «Колумбайн» в штате Колорадо. Нападавшие убили 13 человек — 12 учеников и одного учителя, ранили еще 23 человека, после чего застрелились сами. По числу жертв трагедия занимала в свое время третье место среди массовых убийств в учебных заведениях США.

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