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Введут ли в России локдаун на фоне распространения «омикрон»-штамма? Ответили в Кремле

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В Кремле ответили на вопрос, возможно ли введение в России нового локдауна из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. На сегодняшний день подобные меры не обсуждаются.

Sergey Bezgodov / Shutterstock.com

«Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику», — приводит «Эхо Москвы» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, в вопросах ограничительных мер оперштаб по борьбе с коронавирусом и Кремль в основном ориентируются на количество госпитализаций: «Это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения».

Отдельно Песков подчеркнул, что рост случаев заражения коронавирусом не приводит к пропорциональному увеличению госпитализаций. По его мнению, это свидетельствует о том, что этот штамм в действительности переносится в форме, не приводящей к повышенному количеству госпитализаций.

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Неделю назад, когда резкий рост числа заражений коронавирусом еще не фиксировался, Песков также заявлял, что введение локдауна не обсуждается. «Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей», — заявил он в минувший вторник, 18 января.

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