Власти Испании выдадут пособия для молодежи, чтобы помочь им съехать от родителей

Испанское правительство будет ежемесячно выплачивать 250 евро (почти 22 тысячи рублей) молодым испанцам, которым не исполнилось 35 лет. Предполагается, что пособие будет мотивировать их съезжать от родителей, пишет Reuters.
Также власти ставят еще одно условие: ежегодный доход испанцев должен быть ниже 24 318 евро. Субсидию можно получать в течение двух лет. Министр транспорта Ракель Санчес заявила, что нововведение станет «важным шагом на пути к тому, чтобы цены на жилье перестали быть препятствием для эмансипации молодежи».
По официальной статистике за 2020 год, в Испании около 55% людей до 29 лет живут с родителями — это один из самых высоких показателей в Европе. А 29% испанцев до 25 лет и вовсе имеют статус безработного. В среднем зарплата у молодежи составляет около 970 евро в месяц, а для аренды квартиры нужно получать в два раза больше.
Напомним, студия в центре Петербурга заняла второе место среди десяти самых маленьких квартир России. Она занимает всего 13,8 м2 площади.
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