Власти Испании выдадут пособия для молодежи, чтобы помочь им съехать от родителей

Также власти ставят еще одно условие: ежегодный доход испанцев должен быть ниже 24 318 евро. Субсидию можно получать в течение двух лет. Министр транспорта Ракель Санчес заявила, что нововведение станет «важным шагом на пути к тому, чтобы цены на жилье перестали быть препятствием для эмансипации молодежи».

По официальной статистике за 2020 год, в Испании около 55% людей до 29 лет живут с родителями — это один из самых высоких показателей в Европе. А 29% испанцев до 25 лет и вовсе имеют статус безработного. В среднем зарплата у молодежи составляет около 970 евро в месяц, а для аренды квартиры нужно получать в два раза больше.

Напомним, студия в центре Петербурга заняла второе место среди десяти самых маленьких квартир России. Она занимает всего 13,8 м2 площади.