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Путин отказался от купания в проруби на Крещение

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Президент России в этом году решил не окунаться в проруби на Крещение. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией», — сообщил Дмитрий Песков.

Он заявил, что представители церкви озвучили рекомендации по поводу крещенских купаний. Они предложили подумать и свериться с эпидемической ситуацией, и после этого принимать решение, окунаться в проруби или нет.

Песков отметил, что в Кремле не следят за тем, кто решил принять участие в купаниях, а кто нет. Он подчеркнул, что это «личное дело каждого».

Ранее сообщалось, что система здравоохранения Петербурга переведена в состояние повышенной готовности из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Резерв коечного фонда для заболевших планируется поддерживать в объеме не менее 20%.

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