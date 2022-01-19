Путин отказался от купания в проруби на Крещение

«В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией», — сообщил Дмитрий Песков.

Он заявил, что представители церкви озвучили рекомендации по поводу крещенских купаний. Они предложили подумать и свериться с эпидемической ситуацией, и после этого принимать решение, окунаться в проруби или нет.

Песков отметил, что в Кремле не следят за тем, кто решил принять участие в купаниях, а кто нет. Он подчеркнул, что это «личное дело каждого».

Ранее сообщалось, что система здравоохранения Петербурга переведена в состояние повышенной готовности из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Резерв коечного фонда для заболевших планируется поддерживать в объеме не менее 20%.