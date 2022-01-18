Опрос: около 44% россиян стали экономить на всем из-за пандемии и роста цен

«С галопирующей инфляцией всячески ущемляю себя в тратах» — такую стратегию выбирают почти половина опрошенных. А для каждого десятого респондента пандемия послужила поводом тратить больше на себя и свое здоровье.

Экономить на товарах чаще предпочитают женщины (46%), чем мужчины (42%). Больше трат совершают люди до 34 лет и те, кто в месяц зарабатывает более 80 тысяч рублей (по 12%).

Для остальных опрошенных пандемийное время ничего не поменяло. «В очередной раз ощутила, что нужно жить по-настоящему сейчас. Деньги — средство. Для меня важно, чтобы они были в достаточном размере, но еще важнее, чтобы тот способ, каким я их зарабатываю, приносил мне удовольствие и был одним из факторов полноценной, интересной жизни», — признается одна из опрошенных.

По сравнению с 2021 годом экономить стали реже, тогда таких было 47% респондентов. И тех, кто тратил больше было 8% вместо 10% нынешних. Сообщается, что в опросе поучаствовали 1 600 совершеннолетних респондентов с собственным заработком.

Ранее сообщалось, что производители сладостей предупредили ритейлеров о повышении цен на продукцию с 1 февраля. Среди них крупнейшие компании, такие как Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка».