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«Сбербанк» собирается перевести половину своих сотрудников на удаленку

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Половину сотрудников «Сбербанка» переведут на удаленку с 17 января. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф, пишет РБК.

Alexxx Shmel / Shutterstock.com

«Очень заразная штука (новый штамм коронавируса «омикрон» — РБК). Мы с понедельника отправляем 50% [сотрудников] на удаленку и все совещания переводим в виртуальный [режим]», — сказал он.

С начала пандемии банк не раз принимал решение о переводе сотрудников на удаленную работу. Осенью 2020 года до 70% персонала было переведено на дистанционную работу, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Петербург занял второе место в перечне регионов, куда россияне хотели бы переехать для удаленной работы — Северную столицу обогнал только Калининград.

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