Петербург попал в топ-3 регионов, куда россияне хотят переехать для удаленной работы

Около 20% опрошенных предпочли бы работать на удаленке из другого региона. Среди лидеров — Калининград, Петербург и Сочи. Опрос на эту тему проводили сервис доставки «Сбермаркет» и исследовательское агентство ResearchMe.

При этом 86% москвичей и 81% петербуржцев не готовы на переезд ради новой работы— даже при возможности трудиться на дистанционке. Порядка 13% россиян согласны работать удаленно и получать при этом зарплату менее 50 тыс. рублей, хотя средняя комфортная зарплата для выбравших дистанционную работу составляет 50-70 тыс. рублей. Такого же мнения придерживаются жители Петербурга.

Больше всего удаленщиков находятся в Воронеже, Екатеринбурге, Сочи и Нижнем Новгороде. Меньше всего — в Перми, Казани, Владивостоке и Самаре.