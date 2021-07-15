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Петербург попал в топ-3 регионов, куда россияне хотят переехать для удаленной работы

Петербург занял второе место в перечне регионов, куда россияне хотели бы переехать для удаленной работы — Северную столицу обогнал только Калининград. 

  • Фото: Shutterstock

Около 20% опрошенных предпочли бы работать на удаленке из другого региона. Среди лидеров — Калининград, Петербург и Сочи. Опрос на эту тему проводили сервис доставки «Сбермаркет» и исследовательское агентство ResearchMe.

При этом 86% москвичей и 81% петербуржцев не готовы на переезд ради новой работы— даже при возможности трудиться на дистанционке. Порядка 13% россиян согласны работать удаленно и получать при этом зарплату менее 50 тыс. рублей, хотя средняя комфортная зарплата для выбравших дистанционную работу составляет 50-70 тыс. рублей. Такого же мнения придерживаются жители Петербурга.

Больше всего удаленщиков находятся в Воронеже, Екатеринбурге, Сочи и Нижнем Новгороде. Меньше всего — в Перми, Казани, Владивостоке и Самаре.

Напомним, в прошлом году сервис «Работа.ру» узнал у россиян, как долго они готовы работать удаленно. Как оказалось, некоторые респонденты хотели бы продолжить работать в таком режиме и вне условий ограничений по коронавирусу.

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