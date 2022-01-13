Почти 70% россиян признались в «выгорании» на работе в 2021 году

Как следует из совместного исследования агентства ResearchMe и сервиса карьерных консультаций «Эйч», 67% респондентов признались, что помочь в борьбе с «выгоранием» могла бы прибавка к зарплате, а 30% материальная сторона вопроса не так важна, пишет «Российская газета».

Также опрошенные считают, что поднять рабочую мотивацию могли бы похвала и достойная оценка труда (39%), а еще помощь ментора или наставника внутри команды (21%).

Около 63% респондентов признались, что в их компании не принято обсуждать свое эмоциональное состояние, 15% столкнулись с негативной реакцией, а еще 15% не остались полностью удовлетворены разговором. А 7% удалось найти поддержку руководителя в данном вопросе.

«Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что денежная мотивация в таких случаях помогает, но эффект обычно бывает кратковременным. Как и в случае с отдыхом: новогодние праздники помогли 25% участников справиться с выгоранием и восстановиться. При этом практически все участники уверены, что это кратковременный эффект», — заявил СЕО сервисов «Буду» и «Эйч» Антон Фатеев.

Опрос проводился среди 1 500 человек в возрасте от 18-65 лет.

Напомним, 40% петербургский компаний намерены в ближайшее время поднять зарплаты своим сотрудникам. В среднем повышение составит 5 тысяч рублей.