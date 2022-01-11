Личный опыт: я приехала в Казахстан на каникулы, а оказалась в стране, охваченной протестами

С начала января Казахстан охвачен протестами, начавшимися на фоне резкого повышения цен на газ. В некоторых местах изначально мирные акции переросли в столкновения с силовиками. В свою очередь власти отключили связь и ввели ограничения на передвижения, а также попросили помощи у соседних государств (в частности свои войска в страну отправила Россия). Между тем в Казахстане остаются жители Петербурга, приехавшие в страну к родственникам на новогодние каникулы. Одна из них, студентка Юлия Дятлова, рассказала «Собака.ru» о блок-постах, страхе выходить на улицу и отсутствии связи.
Как вы оказались в Казахстане в момент активных протестов?
Я учусь в петербургской Высшей школе экономики, на образовательной программе «История». В Казахстан приехала к родственникам на каникулы 4 января. Тогда я еще не знала, что там начались протесты. Сначала все было как будто бы нормально. Потом по всей стране отключили связь. Причем не было не только интернета, мы не могли элементарно дозвониться друг до друга, даже если были в одном городе. Стало ощущаться, что лишний раз показываться на улице рискованно.
В каком именно регионе вы находитесь и какая там обстановка сейчас?
Я в Павлодарской области — это северо-восток Казахстана. Здесь власти быстрее всех справились с протестами, когда люди еще просто выходили к акимату (региональная администрация — прим. Ред.) из-за повышения цен на газ. Тем не менее я с самого начала практически везде передвигалась исключительно на машине, пешком стала ходить только тогда, когда приехала к родственникам в деревню недалеко от Павлодара
Сейчас связь есть с утра до часа дня. По всей области стоят блокпосты полиции с казахскими военными. В Павлодаре комендантский час: с наступлением темноты его закрывают на въезд и выезд, а с 11 часов город закрывают вообще.
В СМИ писали, что есть проблемы с продовольствием, в сети есть фотографии огромных очередей. Вы столкнулись с этим?
Лично я по магазинам не ходила, но родственники говорили, что везде большие очереди. Люди запаниковали и начали закупаться как на войну.
Насколько там, где вы находитесь, физически безопасно?
Как сказать. Если мы находимся не в Павлодаре, а я сейчас в деревне, то в принципе довольно спокойно. В сам Павлодар родственники не отпускают даже мою сестру, а ей 30 лет. Никому не хочется лишний раз проходить блокпосты.
Единственный раз, когда я ехала через блокпост (я тогда двигалась через Павлодар в деревню), я чуть не попалась на том, что забыла свои документы в городе, где была до того. Если бы меня поймали на этом, то, наверное, я была бы сейчас не дома, а где-то в полиции. Нам повезло, что машина была тонированная, и меня просто не заметили. Когда мы добрались до деревни, я на улицу не выходила вообще, пока мне не привезли документы.
Основные протесты проходили южнее, в Алматы, но все же не могли бы рассказать, что о них думают в регионе, где вы сейчас находитесь? О чем говорят в домах? Потому что официальная риторика меняется очень сильно: сначала говорили о «протестующих», а затем стали говорить уже о «террористах» и даже «интервентах».
Понимаете, мы сидели без любой связи несколько дней. И у многих тут нет дома даже телевизоров. То есть мы вообще не знали что происходит. Поначалу я слышала разговоры, что протесты устроили обычные граждане из-за повышения цен на газ. Это в какой-то степени поддерживалось теми, с кем я разговаривала. То есть сами люди не протестовали, но относились к происходящему как к взрыву народного недовольства. Что дело даже не в газе, просто в людях долго копилось и теперь полыхнуло.
Сейчас у меня в семье почему-то эта тема не обсуждается. Могу только сказать, что дома новостям не верят. К примеру, по телевизору показали человека с замазанным лицом, который на камеру говорил, что он прилетел из Киргизии в Казахстан, потому что ему заплатили боевики. Я слышала, что по российскому каналу этого же человека показали уже с открытым лицом. Граждане Кыргызстана писали, что это известный пианист и те деньги, которые ему якобы заплатили, для него вряд ли бы стали мотивацией приехать и громить Казахстан.
Поэтому у нас говорят, что силовики загребают всех подряд, лишь бы показать какую-то эффективность. Официальным источникам информации никакого доверия нет.
Еще такой вопрос: в интернете пишут, что есть напряженность между этническими казахами и этническими русскими. Что в протестах много людей из деревни, которые не очень хорошо относятся к русскоязычному населению. Столкнулись ли вы с чем-то подобным?
Мне сложно сказать насчет протестов и их этнического состава. Но в целом ситуация с притеснением русскоязычного населения, о которой вы говорите, есть. Это одна из причин, почему мы с родителями в свое время уехали [в Россию] и сменили гражданство. Мы чувствовали давление со стороны казахского населения, и оно усиливалось год к году. Есть ли скачок напряжения сейчас, мне сказать тяжело.
Вы сознательно остаетесь в стране? Вам предлагали уехать?
Я очень боялась, что не смогу уехать: 16-го января у меня самолет из Новосибирска в Петербург. В обычное время есть сервисы: перевозчики, которые довозят из России до границы на восьмиместных машинах. Там у пропускного пункта выгружают людей, которые переходят границу пешком, а потом на казахской стороне снова садятся внутрь и их довозят до Павлодара. Работает это и в обратную сторону.
Сейчас мы звонили некоторым сервисам, и никто из них не работает. Мы уже думали, чтобы меня до границы довез родственник, а в России уже искать кого-то, кто бы меня забрал в Новосибирск от границы. Однако когда дали связь я списалась с другом из Казахстана, который 8-го числа все же смог на одном из перевозчиков уехать в Новосибирск. Завтра попытаюсь уехать на той же машине в Россию.
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