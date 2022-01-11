Личный опыт: я приехала в Казахстан на каникулы, а оказалась в стране, охваченной протестами

Как вы оказались в Казахстане в момент активных протестов?

Я учусь в петербургской Высшей школе экономики, на образовательной программе «История». В Казахстан приехала к родственникам на каникулы 4 января. Тогда я еще не знала, что там начались протесты. Сначала все было как будто бы нормально. Потом по всей стране отключили связь. Причем не было не только интернета, мы не могли элементарно дозвониться друг до друга, даже если были в одном городе. Стало ощущаться, что лишний раз показываться на улице рискованно.

В каком именно регионе вы находитесь и какая там обстановка сейчас?

Я в Павлодарской области — ​это северо-восток Казахстана. Здесь власти быстрее всех справились с протестами, когда люди еще просто выходили к акимату (региональная администрация — прим. Ред.) из-за повышения цен на газ. Тем не менее я с самого начала практически везде передвигалась исключительно на машине, пешком стала ходить только тогда, когда приехала к родственникам в деревню недалеко от Павлодара

Сейчас связь есть с утра до часа дня. По всей области стоят блокпосты полиции с казахскими военными. В Павлодаре комендантский час: с наступлением темноты его закрывают на въезд и выезд, а с 11 часов город закрывают вообще.