14 студентов-медиков не могут вернуться в Петербург из Казахстана

Как сообщил проректор по международному сотрудничеству и стратегическом развитию Евгений Гуманенко, учащиеся Педиатрического университета уехали из России в гости к родственникам накануне Нового года. Составлен поименный список студентов, с ними идут постоянные попытки наладить связь.

В университете отмечают: так как отсутствие студентов вызвано действием «обстоятельств непреодолимой силы», никаких санкций к ним в вузе применять не будут. Напротив, будущих медиков ждут для продолжения учебы. В случае необходимости им окажут поддержку, чтобы восстановить пробелы в знаниях.

Не могут вернуться в Петербург также студенты Санкт-Петербургского государственного университета. В виртуальную приемную вуза обратились студенты из Казахстана, которые объяснили, что не понимают, когда смогут вернуться в Петербург в связи с ограничениями в авиасообщении, а также смогут ли сдавать экзамены дистанционно, поскольку в стране отключают интернет.

Первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова заверила, что всем студентам, находящимся на территории Казахстана, будет предоставлен индивидуальный график сдачи экзаменов — независимо от того, направит студент заявление или не сможет этого сделать.