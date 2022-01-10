В Госдуме хотят ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Он предлагает дополнить главу 20 кодекса статьей за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время — с 22.00 до 7.00.

Для физических лиц штрафы составят от 2400 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Однако процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени», — уточняется в пояснительной записке.

Напомним, во всех регионах России планируют ввести штрафы за ночную езду с громкой музыкой. Наказание за нарушение тишины может появиться в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.