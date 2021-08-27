Во всех регионах России планируют ввести штрафы за ночную езду с громкой музыкой

О том, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Планируется, что нарушение пропишут в статье «Хулиганство». Изменения в КоАП начнут обсуждать в Госдуме в ближайшее время.

«Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться», — приводит РИА «Новости» слова Рукавишниковой.

Первым борцом с громкой ездой и музыкой в ночное время суток может стать Москва. В ближайшее время в Мосгордуму внесут проект городского закона об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Минимальный размер штрафа составит 5 тысяч рублей с возможностью увеличения в зависимости от мощности машины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это необходимо, так как «отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей, всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой».

«Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку? Существующие федеральные административные наказания — совсем никакие. Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные — им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. И, конечно, направим предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения», — написал накануне в своем блоге Собянин.