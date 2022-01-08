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В России с июля сократят срок оформления паспорта до пяти дней

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В России изменят сроки оформления российского паспорта. С июля эта операция будет занимать пять дней. Об этом сказано в приказе МВД.

Shutterstock.com

Нововведение также коснется паспорта с электронным носителем. В документе также прописываются изменения в регламенте по выдаче паспорта. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Сейчас по правилам тем, кто оформляет паспорт по месту жительства, выдают документ в течение десяти дней. Во всех остальных случаях это занимает до 30 дней.

Напомним, россияне смогут получить электронные паспорта с января 2023 года. Сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы прорабатывают детальные требования к порядку оформления паспортов в виде пластиковой карты с электронным носителем. Его статус будет приравниваться к бумажному документу. При этом способ подачи заявления на выдачу паспорта останется прежним.

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