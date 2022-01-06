Президент Путин поручил подготовить меры по предотвращению пыток в изоляторах и колониях

«Проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции президента.