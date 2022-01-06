Президент Путин поручил подготовить меры по предотвращению пыток в изоляторах и колониях

Президент России Владимир Путин дал поручения Минюсту и Генпрокуратуре подготовить предложения по предотвращению пыток в следственных изоляторах и колониях к 1 июня 2022 года. Это следует из сообщения на официальном сайте Кремля.
«Проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции президента.
Напомним, на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о наказаниях за пытки над заключенными в колониях. Документ направлен на ужесточение положений Уголовного кодекса, устанавливающих ответственность за истязания, организованные представителями власти.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.