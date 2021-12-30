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Носки и сладости: россияне составили рейтинг самых бесполезных подарков на Новый год

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Россияне назвали самые бесполезные подарки, которые они получали на Новый год. Больше всего людей недовольны, когда получают сувениры, кухонную утварь, носки и сладости. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ.

Shutterstock.com

В опросе также отметили, что женщины чаще мужчин высказывали недовольство по поводу подарков. В три раза чаще участницы опроса называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%), а в два раза чаще — кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%).

Лишь малая часть опрошенных признались, что получают ненужные подарки не так часто. Они были у 27% респондентов, а другие 71% отметили, что всегда получают те подарки, которыми в последствии пользовались.

Еще один интересный факт: в России не принято передаривать подарки — 88% россиян никогда не делали этого. Это приходилось делать 10% опрошенных, причем среди женщин таких оказалось 13%, а среди мужчин всего 6%.

Напомним, россияне рассказали, как проведут последний день 2021 года. 2 из 10 выйдут на работу, остальные — будут отдыхать. При этом подавляющее большинство граждан страны мечтают о том, чтобы 31 декабря навсегда объявили нерабочим днем.

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