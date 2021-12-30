18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Как россияне проведут последний день 2021 года? Вот их ответы

Поделиться:

Россияне рассказали, как проведут последний день 2021 года. 2 и 10 выйдут на работу, остальные — будут отдыхать. При этом подавляющее большинство граждан страны мечтают о том, чтобы 31 декабря навсегда объявили нерабочим днем.

Shutterstock.com

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, поступивших в редакцию «Собака.ru», 2 из 10 россиян 31 декабря выйдут на работу. Тех, кто в последний день года будет отдыхать и готовиться к празднику, больше среди женщин. Мужчин чаще привлекают к труду, впрочем, им же чаще доплачивают за это.

В этом году 31 декабря официально будет нерабочим днем. Большинство компаний выполняет постановление правительства: 8 из 10 россиян не будут работать в последний день уходящего года. «Судя по комментариям, многие вполне довольны сложившейся ситуацией, поскольку в предыдущие годы 31 декабря хоть и считалось рабочим, однако результативность работы в этот день стремилась к нулю. 20% опрошенных все же собираются на работу: 14% — за стандартную оплату, 6% — за повышенную», — отмечают аналитики сервиса.

У подавляющего большинства тех, кто работает по графику 40-часовой недели, 31 декабря — выходной (88%). За обычную оплату в этот день чаще выходят на работу россияне, трудящиеся посменно (30%), а за повышенную — работающие на условиях неполного рабочего дня (16%).

Отдыхать от работы в последний день 2021 года чаще будут женщины, чем мужчины — 84% против 77%. Среди женщин, работающих в режиме нормированной 40-часовой недели, особенно высоко число тех, для кого 31 декабря — выходной (91%). За стандартную оплату чаще придется работать женщинам со сменным графиком (33%), увеличенную ставку предлагают мужчинам, работающим посменно и на условиях неполной занятости — таких по 17%.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: