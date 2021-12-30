В РПЦ выступили против возрождения в России смертной казни

Допустил возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. По его мнению, высказанному в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.

Позже в Госдуме назвали идею вернуть смертную казнь обоснованной. Там отметили, что «нам не нужно следовать западным стереотипам и навязываемым догмам поведения», поэтому целесообразным будет «вынести вопрос возвращения смертной казни на общественное обсуждение».

«Запоздали мы с этим вопросом. Снятие моратория на смертную казнь — это необходимая и обоснованная мера. Это решение давно надо было принимать. Многих преступников, к сожалению, невозможно уже исправить никакими существующими ныне наказаниями. Смертная казнь стала бы своего рода прививкой от педофилов и маньяков, которые наносят огромный ущерб безопасности и морали нашего общества», — заявил РИА «Новости» депутат от крымского региона Михаил Шеремет.