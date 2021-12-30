В РПЦ выступили против возрождения в России смертной казни. Как считают в церкви, мораторий на применение высшей меры наказания полезен не только для нашей страны, но и других — так как каждый преступник способен к покаянию.
Вахтанг Кипшидзе
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата — о смертной казни, цитата по РИА «Новости»:
В учении церкви не содержится запрета на смертную казнь. Однако мы считаем, что практика отмены смертной казни является в настоящий момент полезной в России и других странах, ведь даже совершивший самое страшное преступление человек может принести покаяние, и возможность пастырской работы с ним остается.
Поэтому многие наши соотечественники, верующие и неверующие, ставят вопрос о возрождении смертной казни не из кровожадности, а беспокоясь о безопасности своих близких. Думаю, что эта проблема должна решаться такими сроками наказания и контроля, которые полностью обезопасят людей от повторения преступлений.
Допустил возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. По его мнению, высказанному в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.
Позже в Госдуме назвали идею вернуть смертную казнь обоснованной. Там отметили, что «нам не нужно следовать западным стереотипам и навязываемым догмам поведения», поэтому целесообразным будет «вынести вопрос возвращения смертной казни на общественное обсуждение».
«Запоздали мы с этим вопросом. Снятие моратория на смертную казнь — это необходимая и обоснованная мера. Это решение давно надо было принимать. Многих преступников, к сожалению, невозможно уже исправить никакими существующими ныне наказаниями. Смертная казнь стала бы своего рода прививкой от педофилов и маньяков, которые наносят огромный ущерб безопасности и морали нашего общества», — заявил РИА «Новости» депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
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