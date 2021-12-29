Председатель Конституционного суда допустил возрождение смертной казни в России

По мнению Зорькина, введенный в России мораторий на смертную казнь был «уступкой, отходом от требований правового принципа равенства». Вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт полностью, пока есть умышленные убийства. Многое будет зависеть от общей правовой ситуации в стране и того, насколько далеко России может продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка».

Валерий Зорькин О возрождении смертной казни в России: То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно.

Смертная казнь в России назначалась за различные уголовные преступления — от измены Родине до бандитизма и дезертирства. Мораторий на высшую меру наказания был введен в 1997 году — после того, как Россия вступила в Совет Европы и подписала протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Как пишет РБК, де-факто смертная казнь в стране не применяется с 1996 года, при этом в Уголовном кодексе такое понятие есть.