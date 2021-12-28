Россия попала в топ-5 стран с самым низким уровнем счастья

«Ни довольны, ни недовольны» своей жизнью 30% граждан страны. Этот показатель уменьшился на 3% по сравнению с прошлым годом. Полностью недовольны своей жизнью 17%, очень недовольны — 6%. Довольны проживанием в стране 36% россиян. Этот показатель на 2% повысился с 2020 года. Очень довольны только 5%, годом ранее таких людей было 7%.

Индекс счастья составляют по разнице между довольными и недовольными гражданами. В течение последних 10 лет страна все ниже опускалась в рейтинге. В 2013 году уровень составлял 24 пункта, 2014 году — 59 пунктов, после чего только падал. В 2021 году равняется 18 пунктам.

Самыми счастливыми странами названы Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан. Обычно в индексе счастья лидирующие позиции занимают страны Латинской Америки, Африки и Восточной Азии, а вот жители Европы, Ближнего Востока и России чаще пессимистичны, отмечается в исследовании.

Среди всех жителей планеты очень довольны своей жизнью 13%, достаточно довольны — 43%, в разной степени недовольны своей жизнью — 13%. Самыми несчастными, согласно опросу, названы жители Афганистана — 36%, затем идут жители Ганы, Украины и Ирака — 31%, потом Пакистан и Турция — 23%.

«Уровень счастья напрямую не связан с уровнем дохода. При этом россияне традиционно сравнивали себя не с соседями (как большинство граждан других стран), а с ситуацией в экономически развитых государствах. Однако мир перевернулся. Модель правильного государства, правильной идеологии, правильного накопления — рухнула в одночасье. Не понятны ориентиры. Будущее — непредсказуемо. Реакция человека на непредсказуемость — страх», — отмечает в исследовании доктор социологических наук и президент «Ромир» Андрей Милехин.

В исследовании поучаствовали около 42 тысяч человек из 44 стран. В выборке было как минимум по тысяче мужчин и женщин. Результаты опроса собирали за два месяца, начиная с октября и заканчивая декабрем.

Напомним, в Минтруде предложили по-новому оценивать уровень числа бедняков в России. В ведомстве предлагают ввести комбинированную модель оценки уровня бедности в стране. Этот проект постановления рассмотрят на заседании трехсторонней комиссии.