Санта-Клауса заметили в небе над Дальним Востоком

Жителям Якутии повезло. Им удалось заметить в небе сани с Санта-Клаусом. Об этом рассказали в объединенном командовании ПВО США и Канады (NORAD). Ведомство в реальном времени отслеживает передвижения виртуального волшебника на специальном сайте.
People are reporting a sleigh with reindeer in the skies over Yakutsk, Russia. Yakutsk is the largest city in the world in the permafrost zone and is one of the coldest cities on Earth. Santa is enjoying a hot cup of cocoa with these harsh temperatures. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/6rMz3KdJZu— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021
В твиттере военные рассказали, что несмотря на сильные морозы над Якутском, Санта смог «насладиться чашкой горячего какао». Затем его путь проследовал в Биробиджан, в Индонезию, на Филиппины, а также над Сиднейским оперным театром в Австралии.
Виртуальный Санта отправился в путешествие 24 декабря в 14.00 по московскому времени. В ведомстве объяснили, что следят за ним в пути через спутники, радары, самолеты-истребители и специальные Санта-камеры. А мерцающий нос оленя Рудольфа помогает всегда держать в поле зрения Санту. Узнать местоположение Санты можно на сайте или по номеру горячей линии.
История с отслеживанием передвижения Санта-Клауса началась еще в 1955 году. Тогда американская газета напечатала в одном из выпусков номер настоящего волшебника, но ошиблась. После этого тысячи детей стали звонить полковнику ВВС США Гарри Шупу, который не стал разочаровывать ребят и представлялся Сантой.
После этого перед Рождеством служба NORAD занимается тем, что рассказывает детям, когда Санта на своих волшебных санях пролетит над их домом.
Напомним, петербуржец подал иск на Деда Мороза, а точнее к АО «ДЕД МОРОЗ» — компании, которая владеет вотчиной, почтой, городской резиденцией Деда Мороза и другими объектами. Мужчина хочет получить все подарки и возмещение морального ущерба.
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