Санта-Клауса заметили в небе над Дальним Востоком

В твиттере военные рассказали, что несмотря на сильные морозы над Якутском, Санта смог «насладиться чашкой горячего какао». Затем его путь проследовал в Биробиджан, в Индонезию, на Филиппины, а также над Сиднейским оперным театром в Австралии.

Виртуальный Санта отправился в путешествие 24 декабря в 14.00 по московскому времени. В ведомстве объяснили, что следят за ним в пути через спутники, радары, самолеты-истребители и специальные Санта-камеры. А мерцающий нос оленя Рудольфа помогает всегда держать в поле зрения Санту. Узнать местоположение Санты можно на сайте или по номеру горячей линии.

История с отслеживанием передвижения Санта-Клауса началась еще в 1955 году. Тогда американская газета напечатала в одном из выпусков номер настоящего волшебника, но ошиблась. После этого тысячи детей стали звонить полковнику ВВС США Гарри Шупу, который не стал разочаровывать ребят и представлялся Сантой.

После этого перед Рождеством служба NORAD занимается тем, что рассказывает детям, когда Санта на своих волшебных санях пролетит над их домом.

Напомним, петербуржец подал иск на Деда Мороза, а точнее к АО «ДЕД МОРОЗ» — компании, которая владеет вотчиной, почтой, городской резиденцией Деда Мороза и другими объектами. Мужчина хочет получить все подарки и возмещение морального ущерба.