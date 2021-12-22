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Минцифры введет обязательную двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

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На «Госуслугах» к 2022 году планируют ввести обязательную двухфакторную аутентификацию. Пользователей будут просить ввести не только логин и пароль, но и также код из SMS, чтобы подтвердить вход. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, пишут «Известия».

Shutterstock.com

«Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести «по умолчанию», поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», — сказано в сообщении ведомства.

Как рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в нижней палате положительно относятся к этой инициативе. Он считает, что это поможет лучше защищать аккаунты пользователей. Сообщается, что сейчас около 90% аккаунтов не используют двухфакторную аутентификацию.

Напомним, появился новый способ кражи данных на «Госуслугах». Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя. В письме также предлагается заново пройти регистрацию и уплатить пошлину.

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