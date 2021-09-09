Будьте бдительны! Появился новый способ кражи данных на «Госуслугах»

По его словам, в письме просят немедленно провести повторное прикрепление к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей.

На поддельном сайте и происходит кража персональных данных. После сбора информации злоумышленники могут оформить кредит или микрозаем.

Зампред правления Сбербанка советует пользователям «Госуслуг» не только проверять адрес портала, на который ведет ссылка, но и проверять такое уведомление через свое медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике является бесплатным. А если все-таки данные попали к мошенникам, то нужно обратиться в техническую поддержку портала, а также в органы МВД.

В Новой Зеландии создали сервис, который может заболтать мошенников по электронной почте. Re:scam – это креативный проект новозеландской организации Netsafe, который борется со спамерами в электронной почте.