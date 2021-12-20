Генпрокуратура получит собственное мобильное приложение для жалоб россиян на экстремизм

Новая система должна упростить взаимодействие с прокуратурой. Через информационный портал граждане смогут подать жалобу на экстремизм и нарушение прав несовершеннолетних. Помимо этого, появится прямая линия для предпринимателей. Оставить заявку через приложение смогут как авторизованные, так и не авторизованные граждане.

Также новое приложение должно будет информировать россиян об изменениях в законодательстве. А выглядеть это будет как stories в Instagram с активными ссылками на документы. Аутентификацию в системе можно пройти через «Госуслуги».

Напомним, в Минэкономразвития и Минцифры поступил законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Его подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Рассказываем, какие сферы жизни будет регулировать этот документ.