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Генпрокуратура получит собственное мобильное приложение для жалоб россиян на экстремизм

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Генпрокуратура поручила разработать для ведомства информационную систему и мобильное приложение для IOS и Android. Проект обойдется в 10,5 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок, пишет «Коммерсантъ».

Shutterstock.com

Новая система должна упростить взаимодействие с прокуратурой. Через информационный портал граждане смогут подать жалобу на экстремизм и нарушение прав несовершеннолетних. Помимо этого, появится прямая линия для предпринимателей. Оставить заявку через приложение смогут как авторизованные, так и не авторизованные граждане.

Также новое приложение должно будет информировать россиян об изменениях в законодательстве. А выглядеть это будет как stories в Instagram с активными ссылками на документы. Аутентификацию в системе можно пройти через «Госуслуги».

Напомним, в Минэкономразвития и Минцифры поступил законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Его подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Рассказываем, какие сферы жизни будет регулировать этот документ.

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