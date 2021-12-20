18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

В России хотят принять закон о регулировании взаимоотношений робота и человека

Поделиться:

В Минэкономразвития и Минцифры поступил законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Его подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС. Рассказываем, какие сферы жизни будет регулировать этот документ.

Кинопоиск

В законопроекте закладывают основное понятие, что такое «робот». В тексте сказано, что это продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей. Робот управляется заложенной в него компьютерной программой, может выполнять задачи как данные человеком, так и решать их самостоятельно.

В тексте документа предлагают разделить роботов на два типа: служебные и гражданские. Первый вид будет заниматься интересами государства и общества, второй — обслуживать граждан и частных компаний. Служебных роботов предлагают также разделить на два подвида: военные и правоохранительные.

Помимо этого, в законопроекте прописаны основные принципы правового регулирования в сфере оборота роботов:

  • благополучие человека и гражданина;
  • безопасность личности, общества и государства;
  • регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе;
  • безопасность робототехнических технологий;
  • открытость информации о технологиях робототехники.

Роботов также будут разделять на четыре класса: от неопасных до высокой опасности. Критерии, по котором роботов будут разделять по категориям, должно выработать правительство.

А еще запрещено использовать роботов, способных принимать решения самостоятельно или которым «намеренно приданы свойства, обеспечивающие их применение с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, иной военной техники, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения».

Если закон примут, то роботами можно будет пользоваться по лицензии. Его не будут выдавать юрлицам со статусом «иноагента», индивидуальным предпринимателям с непогашенной судимость за экономические преступления, а также физическим лицам за нарушения средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: