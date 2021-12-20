В России хотят принять закон о регулировании взаимоотношений робота и человека

В законопроекте закладывают основное понятие, что такое «робот». В тексте сказано, что это продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей. Робот управляется заложенной в него компьютерной программой, может выполнять задачи как данные человеком, так и решать их самостоятельно.

В тексте документа предлагают разделить роботов на два типа: служебные и гражданские. Первый вид будет заниматься интересами государства и общества, второй — обслуживать граждан и частных компаний. Служебных роботов предлагают также разделить на два подвида: военные и правоохранительные.

Помимо этого, в законопроекте прописаны основные принципы правового регулирования в сфере оборота роботов:

благополучие человека и гражданина;

безопасность личности, общества и государства;

регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе;

безопасность робототехнических технологий;

открытость информации о технологиях робототехники.

Роботов также будут разделять на четыре класса: от неопасных до высокой опасности. Критерии, по котором роботов будут разделять по категориям, должно выработать правительство.

А еще запрещено использовать роботов, способных принимать решения самостоятельно или которым «намеренно приданы свойства, обеспечивающие их применение с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, иной военной техники, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения».

Если закон примут, то роботами можно будет пользоваться по лицензии. Его не будут выдавать юрлицам со статусом «иноагента», индивидуальным предпринимателям с непогашенной судимость за экономические преступления, а также физическим лицам за нарушения средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие.